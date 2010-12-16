Молодые специалисты НТМК и ВГОКа представили свои проекты по улучшению производства
«Евраз» на базе ОАО «НТМК» провел 40-ую международную научно-техническую конференцию молодых специалистов, инженеров и техников.
В конференции приняли участие свыше 120 молодых работников всехуральских предприятий «Евраза»: НТМК, ВГОКа и КГОКа. Также в конференцииприняли участиепредставители родственных предприятий России, Украины,Беларуси, студенты базовых учебных заведений НТМК, сообщает департамент«Евраза» по связям со СМИ.
«Молодые специалисты презентовали на форуме около 80 своихнаучно-практических разработок. Все они направлены на решение конкретнойпроизводственной проблемы, снижение себестоимости продукции, повышениеее качества, совершенствование технологии производства, улучшениеусловий труда», - подчеркнул председатель Совета молодых специалистовНТМК Константин Шведов.
Дипломы, денежные премии и ценные подарки получили 30 участников засамые актуальные разработки и идеи по развитию металлургической игорнорудной отраслей промышленности.Целый ряд представленных на конференции разработок молодых специалистов«Евраза» планируется к внедрению в производство.
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