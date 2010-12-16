Новыми районами пожертвовали ради уборки снега в Нижнем Тагиле

В 7-ой раз парламентариям пришлось пересмотреть расходы и доходы городской казны за этот год. Поводом стал отказ от некоторых расходов и 43 миллиона рублей, поступившие из областного бюджета. На 900 тысяч выросли расходы на новогодние празднества в районах города. А на главный снежный городок добавлено 1,5 миллиона. При этом, пришлось отказаться от финансирования строительства Северного обхода Нижнего Тагила. В казне было заложено на это 33 миллиона рублей, но федеральной поддержки проект не получил, объяснил заместитель главы города по стратегическому развитию и инвестициям Юрий Кузнецов.20 миллионов рублей было направлено на борьбу с последствиями снегопадов. Чтобы найти деньги на освобождение от снежного плена, пришлось отказаться от расходов на проектирование района Александровский, рассказал заместитель главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Владимир Белов. Зато на проектирование Александровского и Южного микрорайонов запланировано в бюджете следующего, 2011 года. Доходы казны запланированы в размере 5,7 миллиардов рублей. Расходы – на 300 миллионов больше.