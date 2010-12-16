О фактах коррупции г. Нижнего Тагила в образовании сообщайте по телефону доверия

По словам начальника управления образования Анатолия Соложнина, при проведении единого госэкзамена создана схема, исключающая утечку информации. Самым серьезным ЧП в этом году стала шпаргалка, за которую ученик был отстранен от экзамена. Контролирует управление образования и выдачу документов. Существует единый банк данных с информацией об аттестатах, предусмотрена отчетность за каждый выданный бланк.

Хуже дела обстоят с устройством малышей в детские сады. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе администрации города, есть случаи, когда заведующие, без ведома управления образования, выписывали путевку в детсад в обмен на услуги родителей. За это руководителям грозят уголовные разбирательства. Впрочем, исключить возможность таких махинаций должно появление в начале 2011 года электронной очереди в детские сады. О фактах коррупции, в том числе в сфере образования, тагильчане могут круглосуточно сообщить по телефону доверия 41-21-65.