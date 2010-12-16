Оперативное предупреждение в связи с предстоящими морозами поступило в Нижний Тагил
О морозных выходных днях предупреждает нижнетагильское управление МЧС.
Туда поступило оперативное предупреждение из «Территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации Свердловской области». По данным Свердловского Гидрометцентра самыми морозными днями, как ожидается, станут 19, 20 и 21 декабря. Ночью мороз усилится до 26-ти, 31-го градуса. В низинах до 35-ти. Днем 21-26 градусов. В связи с этим прогнозируются обморожения, простудные заболевания, нарушения в теплоснабжении и затруднения в работе транспорта.
Чтобы предупредить возможные чрезвычайные ситуации рекомендуется прекратить все виды наружных работ, при необходимости ограничить выход транспортных средств, предусмотреть пункты обогрева на автотрассах федерального значения, подготовить аварийно-восстановительные бригады для ликвидаций возможных аварий, предусмотреть возможность перехода на источники резервного электроснабжения, и если это будет необходимо, то ограничить работу дошкольных и средних образовательных учреждений.
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