Оперативное предупреждение в связи с предстоящими морозами поступило в Нижний Тагил

Туда поступило оперативное предупреждение из «Территориального центра мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации Свердловской области». По данным Свердловского Гидрометцентра самыми морозными днями, как ожидается, станут 19, 20 и 21 декабря. Ночью мороз усилится до 26-ти, 31-го градуса. В низинах до 35-ти. Днем 21-26 градусов. В связи с этим прогнозируются обморожения, простудные заболевания, нарушения в теплоснабжении и затруднения в работе транспорта.