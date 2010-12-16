Основатель Facebook стал человеком года по версии Time

Социальная сеть Facebook была основана в 2004 году. Благодаря сайту23-летний Марк Цукерберг стал самым молодым миллиардером.Осенью этого года вышел фильм «Социальная сеть» об истории появленияFacebook и о ее создателе Марке Цукерберге. Также в этом году числопользователей превысило 500 млн человек.