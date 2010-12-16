Основатель Facebook стал человеком года по версии Time
16 декабря 2010, 08:18ОбществоОльга
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Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признан человеком года по версии американского журнала Time.
Социальная сеть Facebook была основана в 2004 году. Благодаря сайту23-летний Марк Цукерберг стал самым молодым миллиардером.Осенью этого года вышел фильм «Социальная сеть» об истории появленияFacebook и о ее создателе Марке Цукерберге. Также в этом году числопользователей превысило 500 млн человек.
Состояние Цукерберга оценивается в $6,9 млрд. Недавно создатель Facebookприсоединился к клубу миллиардеров, обещающих отдать наблаготворительные цели не менее половины своего состояния, пишетForbes.ru.
Ранее «Человеком года» Time назначал АдольфаГитлера, Джорджа Буша, Владимира Путина, а также «пользователяинтернета».
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