Рабочая неделя не будет увеличена до 60 часов, пообещал Дмитрий Медведев
16 декабря 2010, 09:27ОбществоОльга
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Обсуждение проекта поправок РСПП в Трудовой кодекс, предусматривающих увеличение рабочей недели до 60 часов, стало одним из главных вопросов на вчерашней встрече президента Дмитрия Медведева с активистами ФНПР.
Накануне встречи председатель федерации Михаил Шмаков назвал инициативуРСПП попыткой «развязывания социальной войны в России», призвавпрезидента пресечь ее. Что Медведев и сделал, заявив о недопустимостиперехода «на более длительную рабочую неделю, как бы того ни хотелосьнекоторым нашим работодателям».
В свою очередь, президент призвал профсоюзы поддержать его усилия помодернизации, так как ее целью является «создание новых рабочих мест».ФНПР предложила свои услуги по созданию единой системы профориентации,поставлявшей необходимые для страны в конкретный момент времени кадры, ане только юристов и экономистов.
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