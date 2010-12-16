Рабочая неделя не будет увеличена до 60 часов, пообещал Дмитрий Медведев

Накануне встречи председатель федерации Михаил Шмаков назвал инициативуРСПП попыткой «развязывания социальной войны в России», призвавпрезидента пресечь ее. Что Медведев и сделал, заявив о недопустимостиперехода «на более длительную рабочую неделю, как бы того ни хотелосьнекоторым нашим работодателям».

В свою очередь, президент призвал профсоюзы поддержать его усилия помодернизации, так как ее целью является «создание новых рабочих мест».ФНПР предложила свои услуги по созданию единой системы профориентации,поставлявшей необходимые для страны в конкретный момент времени кадры, ане только юристов и экономистов.