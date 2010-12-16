Разбой на Гальянке. Женщину спасла подруга

В этот момент в квартире находилась подруга хозяйки, которая успела скрыться в соседней комнате и позвонила с мобильного в милицию, рассказав, что произошло. Ближе всех к этому дому находились участковый и оперативник, которые и прибыли на место по тревоге. Одного налетчика задержали на месте – это ранее судимый 35-тилетний житель Гальянки. Позже установили и задержали подельника. Ему 31 год, живет на Вагонке. Уголовное дело возбуждено по серьезной статье – за разбой. Задержанным грозит до 12-ти лет лишения свободы.