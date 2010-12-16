Сбор подарков и средств для детей из ребцентра «Радуга» проходит в Нижнем Тагиле
16 декабря 2010, 10:18Общество
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Волонтёры «Русской Демографии» продолжают подготовку к рождественскому празднику для ребят из реабилитационного центра «Радуга».
16 и 17 декабря в «Современнике» волонтёры проведут сбор средств иподарков для детей из «Радуги». Сбор продолжится с 10:00 до 18:00.Рождественская акция пройдет в начале января. Волонтеры планируютпровести для ребят экскурсию, посвященную Рождеству, и устроить праздникс угощениями и подарками.
На счету проекта «Русская демография» несколько акций. В ноябреактивисты подарилипостельное бельеи предметы гигиены для ребят из домаребенка, а совсем недавно провели турнир по мини-футболусредивоспитанников детских домов области и свозили ребят из ребцентра«Радуга» в конный парк.
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