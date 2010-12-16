Стилисты из салона «Dolce Vita» в Нижнем Тагиле получили парикмахерский Оскар
16 декабря 2010, 17:04ОбществоАнка
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Сразу трое тагильских стилистов из салона красоты «Dolce Vita» стали победителями российского конкурса «Парикмахер Года» (Russian Hairdressing Awards).
Как отмечает портал ntagil.org, в число лауреатов самой престижной премии вошли и тагильчане Татьяна Сапегина, Светлана Белокрылова и Екатерина Савинова. Тагильские стилисты признаны победителями в номинации «Команда года», а Екатерина Савинова, кроме этого, стала обладательницей титула «Парикмахер года» в номинации «Женский коммерческий образ/Юг-Поволжье-Урал».
Напомним, международная премия Russian Hairdressing Award, которую еще называют «Парикмахерский Оскар», вручается в России с 2008 года. Проект стал самым масштабным и статусным российским парикмахерским эвентом. В этом году участниками конкурса стали более 700 представителей из всех регионов России.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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