Стилисты из салона «Dolce Vita» в Нижнем Тагиле получили парикмахерский Оскар

Как отмечает портал ntagil.org, в число лауреатов самой престижной премии вошли и тагильчане Татьяна Сапегина, Светлана Белокрылова и Екатерина Савинова. Тагильские стилисты признаны победителями в номинации «Команда года», а Екатерина Савинова, кроме этого, стала обладательницей титула «Парикмахер года» в номинации «Женский коммерческий образ/Юг-Поволжье-Урал».

Напомним, международная премия Russian Hairdressing Award, которую еще называют «Парикмахерский Оскар», вручается в России с 2008 года. Проект стал самым масштабным и статусным российским парикмахерским эвентом. В этом году участниками конкурса стали более 700 представителей из всех регионов России.