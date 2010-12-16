Уровень заболеваемости превысил эпидпороги

Для снижения риска и смягчения последствий возможного роста «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» рекомендует продлить вакцинацию от гриппа в городах области до конца декабря. К середине месяца должны быть привиты основные группы, отмечают специалисты центра.

В Нижнем Тагиле иммунизация идет по графику. На сегодня уже привито 100 процентов от запланированного числа дошкольников, учащихся, медицинских работников и специалистов образовательных учреждений, а также работников транспортной сферы. Немного не дотягивают до нормы темпы иммунизации людей старше 60 лет, работников коммунальной сферы, торговли, общепита и тагильчан из «группы риска». Поставить прививку можно во всех поликлиниках города. Ни одного случая осложнений после вакцинации в Нижнем Тагиле не зарегистрировано, как и в предыдущие годы, отметили в управлении здравоохранения города.