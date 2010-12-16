В Екатеринбурге сотрудник милиции задержан за миллионную взятку
16 декабря 2010, 08:56ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В отношении сотрудника ГУ МВД РФ по УрФО майора милиции Тимофея Пинигина 15 декабря 2010 года возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Как сообщает «Уралинформбюро», Т. Пинигина задержали 14 декабря споличным при получении от директора одного из екатеринбургскихпредприятий 1,5 миллиона рублей. За вознаграждение оборотень в погонахобещал уменьшить суммы налоговых обязательств (недоимка, штрафы и пени),выявленных в ходе проверки юридического лица.
В настоящее время решается вопрос об аресте майора милиции.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей