В Екатеринбурге сотрудник милиции задержан за миллионную взятку

Как сообщает «Уралинформбюро», Т. Пинигина задержали 14 декабря споличным при получении от директора одного из екатеринбургскихпредприятий 1,5 миллиона рублей. За вознаграждение оборотень в погонахобещал уменьшить суммы налоговых обязательств (недоимка, штрафы и пени),выявленных в ходе проверки юридического лица.