Завтра пройдет 1/8 финала фестиваля КВН

Студенты НТИ (ф) УРФУ, НТГСПА, УИЭУиП, техникума «Самородок»,ПедКолледжей №1 и №2, НТГМК, НТТЭК будут соревноваться в умении шутить и импровизировать.В игре принимают участие 12 команд. Возраст участников ограничен 25годами, поэтому в фестивале принимают участие любители КВН, которые ужезакончили учебу и не являются студентами.

По итогам 1/8 финала борьбу за звание самых смешных продолжат 9 команд.Но те три команды, которые не пройдут отбор, будут участвовать вследующей игре в качестве гостей, рассказал TagilCity.ru Сергей Гетманенко, один из организаторов игр КВН в Нижнем Тагиле.Следующая игра КВН состоится в феврале.