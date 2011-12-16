Бывшая команда Михаила Алешина нашла новых гонщиков

Российским поклонникам автоспорта Carlin известна как команда, приведшая Михаила Алешина к чемпионскому титулу в Формуле-Renault 3.5 в 2010 году. В минувшем сезоне британский коллектив выступил еще более успешно: пилоты Тревора Карлина Роберт Викенс и Жан-Эрик Вернь заняли два первых места по итогам сезона.

В 2012 году в состав Carlin войдет 20-летний британец из Эссекса Уилл Стивенс. Англичанин был в программе поддержки молодых пилотов команды Формулы-1 Honda еще тогда, когда эта конюшня существовала. Несмотря на смену владельца, коллектив из Брэкли продолжил поддерживать пилота – до сих пор Стивенса продвигает Mercedes AMG. В минувшем сезоне Уилл совмещал выступления в британском и европейском первенстве двухлитровой Формулы-Renault. В последнем англичанин был соперником россиянина Даниила Квята, уступив уфимцу по итогам сезона: в общем зачете Стивенс расположился на четвертом месте.

Британский гонщик уже провел две сессии тестов болида Формулы-Renault 3.5 образца 2011 года. В новом сезоне дебютант окажется в равных условиях с опытными пилотами, так как всем предстоит пересесть на новые шасси Dallara. Партнером Уилла Стивенса станет сын экс-пилота Формулы-1 Яна Магнуссена Кевин.

Датчанин присоединился к Carlin Motorsport в 2011 году: 19-летний пилот представлял эту команду в британской Формуле-3. Магнуссен-младший завершил прошедший сезон на второй позиции.