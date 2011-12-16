Четыре с половиной часа общения Путина в цитатах

РИА Новости собрало самые интересные высказывания Путина с «прямой линии».

О митингах против результатов выборов в Думу и их участниках:

«Тамбыли разные люди, и я радовался тому, что увидел свежие,интеллигентные, здоровые, энергичные лица людей, которые активновысказывают свою позицию. Еще раз могу повторить, что, если эторезультат путинского режима, меня это радует, радует, что появляютсятакие люди».

О белых ленточках участников митингов протеста:

«Еслиговорить откровенно, я, когда увидел на экране что-то такое у некоторыхна груди, честно вам скажу, неприлично, но, тем не менее, я решил, чтоэто пропаганда борьбы со СПИДом, что это такие, пардон, контрацептивыповесили. Думаю, зачем развернули только, непонятно. Но потомприсмотрелся — вроде нет. Но, в принципе, первая мысль была такая, что,хорошо, борются за здоровый образ жизни. И доктор Рошаль наверняка этоподдержит, потому что для молодежи это особенно актуально».

О диалоге с непримиримой оппозицией, финансируемой из-за рубежа:

«Что можно сказать в этом случае? Можно сказать: „Идите ко мне, бандерлоги“. С детства люблю Киплинга».

Об избирателях, оставивших на бюллетенях нецензурные надписи в адрес Путина:

«Я на нихне в обиде, зла не держу. Более того, я же призывал всех граждан Россииприйти и проголосовать, и они пришли, послушались. И я их за этопохвалил».

О шуме в спорткомплексе «Олимпийский» при появлении премьер-министра:

«Когдая начал говорить, действительно, какой-то шум в каком-то секторевозник, и это действительно так. Никакого свиста я не слышал. И вообщенепонятно, чем был вызван этот шум. Закончил, кстати говоря, подаплодисменты зала. Но этот шум мог быть вызван самыми различнымипричинами, одна из них, что физиономия моя, которую и так видятпостоянно на экранах, появившаяся еще и на ринге, вызвала некотороенеудовольствие. Вполне это допускаю. Абсолютно это нормально.И не обижаюсь на тех, кто пошумел».

О растерянности в Кремле после выборов и катании на коньках:

«Я что-торастерянности там не заметил. Я в это время, скажу откровенно, пыталсяи пытаюсь до сих пор научиться играть в хоккей. Я, как „корова на льду“,до сих пор пытаюсь что-то изобразить. Не очень обращал внимание на то,что происходит. Но растерянности никакой в Кремле не заметил. Хотяя давно там не был, честно говоря».

Об отношении к переносу выборов на теплое время года:

«В целом,позитивно, но боюсь получить затрещину от садоводов, потому что онискажут: нам нужно грядки копать, а вы заставляете нас заниматьсякакой-то ерундой...»

Ответ Путина на вопрос о том, как бы он поступил, находясь у власти во время распада СССР:

«Что быя делал? Нужно было своевременно в Советском Союзе начинатьэкономические преобразования и реформы и закрепить их демократическимипреобразованиями в стране, нужно было последовательно, настойчивои бесстрашно, не пряча голову в песок и не оставляя задницу снаружи,бороться за территориальную целостность нашего государства».

О борьбе с формальным исполнением законов:

«КакВладимир Ильич Ленин в свое время говорил: „По форме правильно,по существу — издевательство“. Такой ситуации мы не должны допустить».

О роли общественности в борьбе с «забронзовевшими» чиновниками:

«Знаете,когда шарик надувается, его распирает, распирает, берешь так иголочку —тук, бум, и нет шарика. Поэтому у общественности всегда есть эта„иголочка“, которой она может воспользоваться».

О совместной ответственности с министрами:

«Вы знаете,они всегда — так же, как и многие губернаторы — на острие критикии на острие проблем, и очень легко сделать из каждого из этих людей„козла отпущения“. Но и я несу ответственность за то, что происходитв этих сферах, и я лично как председатель правительства».

О недопустимости кампанейщины в борьбе с коррупцией:

«Этобеда всего нашего общества. Ну, желание „попасть на волну“и понравиться и кого-то, извините, „уконтрапупить“, схватить и посадитьво что бы то ни стало, показать свою крутизну — это самое простое, чтомог бы сделать человек в моем положении... Это модная тема. И ее нельзязабывать: борьба с коррупцией, с криминалом, в том числе и прежде всегово власти. И власть сама заинтересована в очищении. Но никакойкампанейщины здесь недопустимо».

О необходимости международной кооперации в промышленности:

«Ничегоне красть, как это иногда делают в других странах, не перетаскивать пододеяло, не хомячить новые технологии, а в рамках нормальногодемократического цивилизованного рыночного процесса часть производствпереносить сюда, создавать новые высокотехнологичные места».

О политике в отношении олигархов:

«Нужно,мне кажется, говорить не о национализации чего бы то ни было, а о том,чтобы „ставить в стойло“ этих людей, заставить их работать по законуи платить налоги, и от поступления этих налогов решать социальныезадачи».

О вложениях российских олигархов в спортивные активы за рубежом:

«Конечно,когда деньги вкладываются в развлекушку за границей, то это неприятно.Лучше бы вложили деньги в развитие нашего спорта»

О суде между Березовским и Абрамовичем в Лондоне:

«Лучше бы,если бы они судились в России. Это было бы честнее — и для них, и длянашей страны. Деньги заработаны, украдены здесь — здесь пускай и делят».

О либерализации российской экономики:

«Всеговорят о необходимости либерализации российской экономики, раскрытиидверей. Да мы и так раскрыты уже дальше некуда, один сквозняк скоробудет».

О действиях коалиции НАТО по обеспечению безопасности в Афганистане:

«И что можно сказать про квартет? «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».

О сенаторе Маккейне, предсказавшем Путину судьбу Каддафи:

«ГосподинМаккейн, как известно, попал в плен во Вьетнаме, и просидел не простов тюрьме, а в яму его посадили, он сидел там несколько лет, — у любогочеловека «крыша съедет».

На вопрос, «почему так все хреново в Сарапуле»:

«Не знаю, надо обязательно посмотреть. Это, по-моему, где-то недалеко от Ижевска. Мы позанимаемся Сарапулом отдельно».

О слухах насчет присвоения Путину звания маршала:

«Такой угрозы нет и, уверяю вас, никогда не будет».

О том, на кого может сегодня опираться лидер страны:

«В сегодняшних условиях не может быть ни преображенцев, ни семеновцев. Сегодня можно опираться только на российский народ».

О Родине:

«Она,конечно, еще в значительной степени больна, но здесь уже упоминалиИльина (русский философ Иван Ильин — ред.). Ведь страна наша, Родина,чувствуете — корень какой: Родина, значит, что-то родное. Мы еще частоговорим Родина-мать. Да, страна наша еще больна, но от постели больнойматери не уезжают».

О счастье: