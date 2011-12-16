Что подарить на Новый год? Новый год принесёт новые эксклюзивные подарки!

Близиться долгожданный всеми праздник – Новый год. Об этом свидетельствует не только календарь, но и окружающая атмосфера. Везде продают ёлочные игрушки и украшения, сувениры с символом Нового года, карнавальные маски, а вскоре улицами поплывут люди, спешащие доставить до дома драгоценную ёлку. Новый год – праздник волшебства, веселья и подарков. Не стоит рассчитывать на Деда Мороза с мешком, а запасаться эксклюзивными подарками для любимых и близких людей самостоятельно. Подарок должен угодить и Дракону, и тому, кому его дарят. Поэтому к выбору стоит отнестись серьёзно.

Подарочный набор для практичных людей

Итак, практичным людям нужно дарить только нужные вещи. Это может быть какой-то подарочный набор, который они используют с пользой. Или же мягкий, пушистый, очень красивый плед с изображением дракона, который будет согревать, напоминая о вашей заботе. Любимый мужчина обрадуется, получив в подарок дорогое портмоне, ручку известного бренда или удобный еженедельник. Такие эксклюзивные подарки понравятся деловому человеку, поскольку подчеркнут его статус.

Эксклюзивные подарки для романтиков

Для романтичных особ материальные ценности не имеют значения. Поэтому для них лучшим проявлением внимания станет романтический ужин или ваше совместное фото в красивой рамке. Девушки будут рады любым сюрпризам, главное, чтобы они были красиво преподнесены. Пусть это будет подарочный набор, фигурка дракончика, огромный букет цветов или воздушных шариков – если дарить их с любовью, это вызовет у неё восторг.

Подарочный набор для детей и родителей

Для родителей подойдут в качестве подарков картины, пара кружек с милыми дракончиками или мягкие тёплые тапки. Детям, конечно же, игрушки – это святое. Но уместным будет и подарочный набор для малышей, шапочки с варежками, посуда или столовые приборы с драконами или в виде них. А ещё, очень необыкновенным подарком, который вызовет восторг, и будет учить ребёнка ответственности, может послужить домашний питомец. В этом году предпочтение отдаётся ящерицам, которые являются родственниками драконов.

Если вы рассчитываете сделать любимому человеку дорогой и эксклюзивный подарок, тогда присмотритесь к ювелирным украшениям. В год Дракона желательно дарить украшения из белых металлов – серебра, белого золота, платины. Жёлтое золото не возбраняется, но тогда изделие должно напоминать дракона. Также подходят подарки, сделанные из кожи, с имитацией под змею или питона. А что выбрать конкретно – это дело вкуса и материальных возможностей.

Если в доме появляется дракон, он приносит с собой удачу и счастье его обитателям. Поэтому, преподнося близким людям обыкновенные или эксклюзивные подарки к Новому 2012 году с его изображением, вы дарите им уют, заботу и оберег. Чтобы вы не подарили на Новый год, главное, делать это с любовью.