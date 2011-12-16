Есть билеты на игру «Уралочки». Хочешь? Расскажи почему и забирай!
16 декабря 2011, 09:57Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
У нас появились 2 билета на Чемпионат России по волейболу. Игра между командами «Уралочка-НТМК» и «Тюмень-ТюмГУ» состоится в «Металлург-форуме» 18 декабря.
Если ты хочешь сходить на эту игру - напиши в комментарии, почему эти билеты должны достаться именно тебе. Сегодня в течение дня мы выберем человека, которому вручим билеты. Будьте он-лайн, чтобы узнать о своей победе!
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей