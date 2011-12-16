ГИБДД работает над упрощением ПДД

По словам собеседника издания, в настоящее время ведомство готовит предложения по внесению изменений в нормативные акты, в том числе и в ГОСТы по дорожным знакам и средствам регулирования.

«Нормы, которые действуют, принимались еще в 1970-1980 годах, поэтому у нас есть желание изменить кое-что, – сказал Нилов. – К примеру, временные дорожные знаки, которые устанавливаются во время ремонта, планируется выполнять не на белом, а на оранжевом фоне. Также планируется обеспечить дополнительную видимость для знаков, обозначающих пешеходный переход, их будут поднимать над проезжей частью. Таким образом, указатель будет меньше загрязняться и станет виден со всех полос. Кроме того, мы планируем ввести обязательный норматив по установке информационных щитов перед зоной действия стационарных комплексов фотовидеофиксации».

При этом главный автоинспектор страны отметил, что принимать изменения к ПДД кулуарно ведомству невыгодно. «Это затрагивает многомиллионную армию и водителей, и пешеходов, и пассажиров, – добавил он. – Но делать это, внося изменения в постановление правительства, технически проще. Сейчас мы готовим, к примеру, предложения по внесению изменений в нормативные акты, в том числе и в ГОСТы по дорожным знакам и средствам регулирования. В ближайшее время мы вывесим проект на сайте. Постараемся, чтобы специалисты и участники движения на наши новеллы отреагировали. Проект новой ФЦП в следующем году также опубликуем на сайте».

Алексей Гусев