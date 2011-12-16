Google назвала самые популярные в России поисковые запросы этого года

Google ежегодно публикует результаты проекта Zeitgeist («дух времени»),оценивающего самые быстрорастущие поисковые запросы по различнымкатегориям как по всему миру, так и по отдельным странам. Googleне отчитывается о самых популярных «базовых» запросах, а оцениваеттолько «тренды этого года». Данные о поисковых запросах собиралисьв Google до 30 ноября, поэтому в результатах не отражены самые последниесобытия в России, включая выборы в Госдуму и оппозиционные митинги.(На момент написания статьи сайт с результатами был недоступен.)

Самымбыстрорастущим запросом россиян в 2011 году является «смотреть киноонлайн». Это отражает возросшую популярность видеосервисов у российскихпользователей. По данным компании IBM, около 91% пользователейиспользуют видеоплощадки хотя бы раз в неделю.

В список самыхбыстрорастущих запросов года вошли «+100500» (название популярногоюмористического интернет-шоу), «biglion» (популярный скидочный сайт),автомобиль «Лада Гранта».

Также Google огласила самые популярные запросы в отдельных категориях.

Самымипопулярными по запросам россиян персонами стали Стив Джобс, АлексейНавальный и Селена Гомез. Предпочтения пользователей российскогопоисковика «Яндекс», по данным компании, немного иные: лидируют СтасМихайлов, Селена Гомез, Елена Ваенга.

Необходимо пояснить разницумежду методикой подсчета компаний. Быстрорастущие запросы у Google —это запросы, ежегодная частота которых в 2011 году увеличиласьпо сравнению с 2010 на наибольшую величину. Популярные запросыу Яндекса — это абсолютная частота запроса за 2011 год.

Наиболеепопулярными запросами, начинающимися со слова «купить», являются:«билеты РЖД», «платья», «игра Battlefield 3», «iPad 2» и жевательнаярезинка «Love is». У «Яндекса» — «квартира», «машина», «дом» и «билет».

Самыепопулярные новостные запросы — «Бен Ладен», «Юрий Чайка», «АлексейНавальный» и «Анатолий Сердюков». Из десяти самых популярных в РФновостей девять — российского масштаба, отмечают представители Google.

В миренаиболее быстрорастущим запросом в 2011 году стала «Ребекка Блек»,автор интернет-хита Friday. Также популярны запросы, связанныес шоуменом Райаном Данном (Ryan Dunn), известным по телепередаче«Чудаки», умершим в июне 2011 года, и певицей Эмми Уайнхаус (AmyWinehouse), скончавшейся в июле. Стив Джобс при этом занимает девятоеместо, но шестое — в списке самых популярных людей.

Самымипопулярными новостными запросами в мире стали игра «Battlefield 3»,«dsk» (инициалы Доминика Стросс-Кана, оскандалившегося экс-главыМеждународного валютного фонда), авария на АЭС «Фукусима» и гражданскаявойна в Ливии.