Масштабная областная антинаркотическая кампания затронет и Нижний Тагил

До 25 декабря по всей области, а именно в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Первоуральске, Ирбите, Краснотурьинске и Каменск-Уральском, пройдет серия интересных мероприятий, цель которых - показать молодым свердловчанам, какой замечательной является жизнь без вредных привычек.