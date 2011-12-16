Масштабная областная антинаркотическая кампания затронет и Нижний Тагил
16 декабря 2011, 15:56Общество
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10 декабря в Екатеринбурге был дан старт кампании по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди молодежи Свердловской области «Я выбираю – жизнь!». Открытием кампании стал городской квест «Dozor».
До 25 декабря по всей области, а именно в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Первоуральске, Ирбите, Краснотурьинске и Каменск-Уральском, пройдет серия интересных мероприятий, цель которых - показать молодым свердловчанам, какой замечательной является жизнь без вредных привычек.
В нашем городе в рамках антинаркотической кампании пройдет акция по профилактике вредных привычек среди учащейся молодежи. Мероприятие пройдет 21 декабря в 11:50 в Нижнетагильском железнодорожном техникуме на Балакинской, 2а.
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