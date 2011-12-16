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На областных сборах МЧС в Нижнем Тагиле наши пожарные и спасатели были признаны лучшими (фото)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На областных сборах МЧС в Нижнем Тагиле наши пожарные и спасатели были признаны лучшими (фото)

16 декабря 2011, 12:01ОбществоВалерия Лошкарева
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