На областных сборах МЧС в Нижнем Тагиле наши пожарные и спасатели были признаны лучшими (фото)

14 и 15 декабря в Нижнем Тагиле проходили масштабные сборы, на которые прибыли не только сотрудники МЧС со всей Свердловской области, но и главы городов области, а также руководство областного Главного управления МЧС России.

Сборы включали в себя учения по ликвидации пожаров высокой степени сложности, смотр пожарных добровольцев, которым вручили удостоверения, демонстрацию техники и навыков сотрудников МЧС, а также награждение отличившихся пожарных, спасателей и политиков.

В ходе показа пожарной техники был продемонстрирован коленчатый 54-метровый подъемник, который позволяет работать с возгораниями на верхних этажах высотных зданий. Таким оборудованием располагает тагильская служба МЧС. По словам заместителя начальника 9 отряда Государственной Противопожарной службы МЧС в Нижнем Тагиле Алексея Легушенко, оно является одним из самых дорогих, его стоимость составляет 1 миллион евро. Такая установка есть только в Екатеринбурге, поэтому многим спасателям и пожарным области было интересно посмотреть на подобное оборудование.

Одним из самых опасных «практических занятий» стало учение по ликвидации пожара второго ранга (самым опасным является пожар третьего ранга), в котором сотрудники МЧС отрабатывали технику и приемы работы.

По данным пресс-службы администрации города, по итогам работы в 2011 году Нижний Тагил был признан муниципалитетом, в котором лучше всего организована работа службы МЧС. По словам Алексея Легушенко, лучшими были все. Но, несмотря на это, за отличие Нижнетагильского муниципалитета, 15 декабря мэр Валентина Исаева была награждена медалью МЧС России «За содружество во имя спасения», а замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Владимир Белов получил медаль МЧС России «20-летие МЧС».

Помимо чиновников на сборах награждали и сотрудников, кто принимает непосредственное участие в ликвидации пожаров. Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор Андрей Заленский вручил медали МЧС России «За отвагу на пожаре» тагильским сотрудникам МЧС, которые участвовали в тушении пожара 3 ранга ранним утром 5 июля в торгово-развлекательном центре «Стрелец». Были награждены подполковник внутренней службы Олег Иваницу – заместитель начальника 4 отряда ФПС, капитан внутренней службы Дмитрий Вяткин – начальник караула 11 пожарной части 9 отряда ФПС, капитан внутренней службы Андрей Ильевский – начальник караула 13 пожарной части 9 отряда ФПС, прапорщик внутренней службы Андрей Шестериков – командир отделения 11 пожарной части 9 отряда ФПС.

Напомним, пожар охватил все здание центра, горели торговые павильоны с вещами, стройматериалами и продуктами. Сложная конструкция здания и обилие горючих материалов позволили огню быстро распространиться: площадь возгорания составила 2400 квадратных метров. На тушении пожара были задействованы 20 единиц пожарной техники и 53 сотрудника МЧС. Из горящего здания пожарными были вынесены 4 газовых баллона, что позволило предотвратить взрыв. Благодаря смелым и решительным действиям пожарных, возгорание было ликвидировано с минимальным ущербом и без жертв.

Фото предоставлены 9 Отрядом Государственной противопожарной службы МЧС России по Свердловской области