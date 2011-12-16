Новая Porsche Panamera засветилась перед камерами

Отметим, что ранее стало известно, что в результате первого в своей истории обновления Panamera получит новую головную оптику и передний бампер. Также сообщалось, что в компании сосредоточились главным образом на доработке оснащения и отделке салона модели.

Скорее всего, обновленный спорткар будет комплектоваться прежней линейкой двигателей. Возможно, они будут доработаны.

Напомним, что месяц назад на мотор-шоу в Лос-Анджелесе Porsche показал обновленную Panamera GTS. Автомобиль базируется на полноприводной версии Panamera 4S, однако отличается от нее более мощным двигателем, усиленными тормозами, усовершенствованной подвеской и элементами отделки.

Под капотом новой Panamera GTS установлен доработанный безнаддувный двигатель V8 объемом 4,8 л, мощность которого равна 430 л.с., а максимальный крутящий момент – 520 Н•м. Мотор агрегатируется с семиступенчатой автоматической коробкой передач PDK с двумя дисками сцепления. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5 сек., а его максимальная скорость составляет 286 км/ч.