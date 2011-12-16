Новогодние почтовые марки поступили в Свердловскую область

Марка напечатана на мелованной бумаге с использованием голографической фольги и серебряной пасты, поэтому она нарядно переливается, создавая праздничное настроение.

Отметим, что с 2009 года новогодние марки выпускаются на самоклеящейся бумаге. Тогда марка была представлена в форме снежинки. В 2010 году марка имела скругленные углы. На ней был Дед Мороз, держащий в рукавицах почтовый конверт.

Впервые идея выпуска специальной марки, предназначенной для новогодних конвертов, пришла к датскому почтмейстеру Эрнару Холбеллу, первая новогодняя марка появилась в 1904 году. В СССР выпуск новогодних марок начался в 1962 году и сразу стал традицией.