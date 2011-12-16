Объявлены финалисты конкурса «Автомобиль года» в США

Жюри конкурса, которое состоит из 50 журналистов из США и Канады, представляющих интернет-СМИ, радио- и телевизионные программы, а также печатные издания, из 24 участвующих автомобилей (17 легковушек и 7 внедорожников) выбрало по три финалиста в каждой категории.

Таким образом, претендентами на победу в классе легковых машин стали Ford Focus, Hyundai Elantra и Volkswagen Passat. Среди вседорожников за первое место поборются BMW X3, Honda CR-V и Range Rover Evoque

Победители конкурса будут объявлены в январе следующего года на моторшоу в Детройте.

В прошлом году первые места на конкурсе заняли Chevrolet Volt и Ford Explorer, которые по итогам финального голосования смогли опередить Nissan Leaf, Hyundai Sonata, Dodge Durango и Jeep Grand Cherokee. За год до этого победителями стали две модели Ford – седан Fusion Hybrid и фургон Transit Connect.