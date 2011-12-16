Открытый Aston Martin V12 Vantage привезут в Женеву

О том, что британские производители готовят к выходу новый родстер, заявил руководитель компании Aston Martin Ульрих Бец. Об этом сообщает портал GT Spirit со ссылкой на собственные источники. Первые намеки на появление у V12 Vantage открытой версии производители делали еще в 2009 году, но подтвердилась информация только теперь.

По предварительным сведениям, родстер будет оснащаться тем же силовым агрегатом, что и купе – шестилитровым 12-цилиндровым мотором, развивающим 550 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Вероятнее всего, вооруженная таким образом новинка потратит на разгон до 100 км/ч около 4 секунд. Максимальная скорость прогнозируется на уровне 305 км/ч. Британцы намереваются представить новинку уже в марте 2012 года.