Покупка искусственной елки для Театральной площади обойдется в 2,5 – 3 млн рублей
16 декабря 2011, 09:19ОбществоОльга
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Живая ель на Театральной площади нередко вызывает нарекания горожан, и этот год не стал исключением.
Обычно сразу после установки на Театральной площади елка выглядит оченьскромно, но после дополнительного украшения ветками становится пушистой.
По словам главы города Валентины Исаевой, искусственная елка можетпоявиться на Театральной площади в следующем году. Вопрос о приобретении ели будет рассмотрен главой города совместно сдепутатами городской думы.
Напомним, елку установилина площади перед Драмтеатром 9 декабря, на 29-е намеченооткрытие главной городской елки и ледового городка в стиле сказок Шарля Перро и братьев Гримм.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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