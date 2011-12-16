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Покупка искусственной елки для Театральной площади обойдется в 2,5 – 3 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Покупка искусственной елки для Театральной площади обойдется в 2,5 – 3 млн рублей

16 декабря 2011, 09:19ОбществоОльга
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