Получить паспорт на жилой дом в Нижнетагильском БТИ можно бесплатно

По ее словам, если раньше регистрация и получение техпаспорта жилого дома стоила от 5000 рублей, то сейчас за такие работы не нужно платить ни копейки. Также глава города отметила, что специалисты работают допоздна 6 дней в неделю, замеры и выдачу паспортов производят оперативно.