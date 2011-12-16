Получить паспорт на жилой дом в Нижнетагильском БТИ можно бесплатно
16 декабря 2011, 12:46ОбществоВалерия Лошкарева
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Такие условия действуют в нашем городе с октября, рассказала глава муниципалитета Валентина Исаева.
По ее словам, если раньше регистрация и получение техпаспорта жилого дома стоила от 5000 рублей, то сейчас за такие работы не нужно платить ни копейки. Также глава города отметила, что специалисты работают допоздна 6 дней в неделю, замеры и выдачу паспортов производят оперативно.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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