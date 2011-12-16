Рецепты блинов на Масленицу

Масленица длится неделю. На Руси она считалась одним из самых веселых праздников, в это время устраивались народные гуляния, ходили в гости. Блины на Масленицу пекли во всех домах всю праздничную неделю. Последний день Масленицы, после которого начинается Великий пост, называется прощеным воскресеньем. В это день принято просить прощения у всех близких и знакомых.

После Масленицы начинается 40-дневный Великий пост, который предусматривает отказ от мясных, молочных продуктов, рыбы и яиц. Подготовка к такому «режиму питания» начинается уже в неделю Масленицы. В это время принято отказываться от мяса, поэтому в народе праздник называли «мясное заговенье».

На Масленицу еще разрешается есть изделия из молока и рыбу, но традиционным блюдом на праздничном столе являются конечно же блины.

На Масленицу принято было ходить в гости и принимать гостей. Главным угощением на праздничном столе становятся вкусные блины. Приготовить блины можно разными способами, и у многих хозяек есть собственные рецепты блинов.

Обычные блины

2 стакана муки 4 стакана молока, 2 яйца, 1 ст. ложка свежих дрож¬жей, 1 ст. ложка сахара, 2 ст. ложки растительного масла, соль по вкусу.

Яйца разотрите с сахаром и солью, добавьте одну треть молока, растительное масло, муку и замесите тесто. Оставшееся молоко добавляйте постепенно. Если обра¬зуются комочки, тесто процедите через сито.

Дайте ему полчаса постоять и потом жарьте блинчики.

Простой рецепт блинов

1 стакан молока

200 гр. муки

сода

соль, сахар – по вкусу

специи (куркума, корица, имбирь) – по вкусу

В муку добавить сахар и специи, перемешать и постепенно вливать молоко, взбивая до получения однородного теста.

После этого добавить в тесто немного соды, гашеной уксусом. Все перемешать.

Выпекать на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.

Некалорийные блинчики

Эти блинчики готовятся без молока.

2 яйца

250 г муки

2 ст. ложки сахара

2 ст. ложки растительного масла

полстакана несоленой газированной минеральной воды

Разбить яйца, добавить сахар и взбить венчиком. Затем в смесь добавить растительное масло, размешать.

Постепенно ввести в массу половину муки, тщательно размешать и влить полстакана минеральной воды. После этого добавить оставшуюся муку и оставшуюся воду.

Выпекать на смазанной маслом сковороде.

Шоколадные блины

80 г шоколада

1 ст. ложка какао

140 г муки

2 стакана молока

2 ст. ложки сливочного масла

2 крупных яйца

2 ст. ложки сахарной пудры

3 ст. л. коньяка

соль

Шоколад и масло растопить на водяной бане. Муку просеять с какао, солью и сахарной пудрой. Постепенно влить молоко и яйца, все тщательно размешать.

Добавить шоколад с маслом и коньяк в массу и тщательно перемешать до однородного теста. Оставить на час и печь блины на сковороде, смазанной растительным маслом. Если вас интересуют различные рецепты приготовления блинов, рекомендуем попробовать приготовить очень вкусные шоколадные блины для всей семьи.