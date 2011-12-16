Рецепты блинов на Масленицу
История Масленицы очень долгая: праздник начали отмечать еще в языческом мире. Изначально он был связан с весенним солнцестоянием. Но после принятия на Руси христианства период празднования Масленицы стал зависеть от времени Великого поста, которое меняется каждый год.
Масленица длится неделю. На Руси она считалась одним из самых веселых праздников, в это время устраивались народные гуляния, ходили в гости. Блины на Масленицу пекли во всех домах всю праздничную неделю. Последний день Масленицы, после которого начинается Великий пост, называется прощеным воскресеньем. В это день принято просить прощения у всех близких и знакомых.
После Масленицы начинается 40-дневный Великий пост, который предусматривает отказ от мясных, молочных продуктов, рыбы и яиц. Подготовка к такому «режиму питания» начинается уже в неделю Масленицы. В это время принято отказываться от мяса, поэтому в народе праздник называли «мясное заговенье».
На Масленицу еще разрешается есть изделия из молока и рыбу, но традиционным блюдом на праздничном столе являются конечно же блины.
На Масленицу принято было ходить в гости и принимать гостей. Главным угощением на праздничном столе становятся вкусные блины. Приготовить блины можно разными способами, и у многих хозяек есть собственные рецепты блинов.
Обычные блины
2 стакана муки 4 стакана молока, 2 яйца, 1 ст. ложка свежих дрож¬жей, 1 ст. ложка сахара, 2 ст. ложки растительного масла, соль по вкусу.
Яйца разотрите с сахаром и солью, добавьте одну треть молока, растительное масло, муку и замесите тесто. Оставшееся молоко добавляйте постепенно. Если обра¬зуются комочки, тесто процедите через сито.
Дайте ему полчаса постоять и потом жарьте блинчики.
Простой рецепт блинов
1 стакан молока
200 гр. муки
сода
соль, сахар – по вкусу
специи (куркума, корица, имбирь) – по вкусу
В муку добавить сахар и специи, перемешать и постепенно вливать молоко, взбивая до получения однородного теста.
После этого добавить в тесто немного соды, гашеной уксусом. Все перемешать.
Выпекать на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.
Некалорийные блинчики
Эти блинчики готовятся без молока.
2 яйца
250 г муки
2 ст. ложки сахара
2 ст. ложки растительного масла
полстакана несоленой газированной минеральной воды
Разбить яйца, добавить сахар и взбить венчиком. Затем в смесь добавить растительное масло, размешать.
Постепенно ввести в массу половину муки, тщательно размешать и влить полстакана минеральной воды. После этого добавить оставшуюся муку и оставшуюся воду.
Выпекать на смазанной маслом сковороде.
Шоколадные блины
80 г шоколада
1 ст. ложка какао
140 г муки
2 стакана молока
2 ст. ложки сливочного масла
2 крупных яйца
2 ст. ложки сахарной пудры
3 ст. л. коньяка
соль
Шоколад и масло растопить на водяной бане. Муку просеять с какао, солью и сахарной пудрой. Постепенно влить молоко и яйца, все тщательно размешать.
Добавить шоколад с маслом и коньяк в массу и тщательно перемешать до однородного теста. Оставить на час и печь блины на сковороде, смазанной растительным маслом. Если вас интересуют различные рецепты приготовления блинов, рекомендуем попробовать приготовить очень вкусные шоколадные блины для всей семьи.
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