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Роспотребнадзор оштрафовал УВЗ на 300 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Роспотребнадзор оштрафовал УВЗ на 300 тысяч рублей

16 декабря 2011, 18:42ОбществоВалерия Лошкарева
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