Роспотребнадзор оштрафовал УВЗ на 300 тысяч рублей
16 декабря 2011, 18:42ОбществоВалерия Лошкарева
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Роспотребнадзор оштрафовал «Уралвагонзавод» на 321 тысячу 600 рублей за нарушения санитарного законодательства.
Так, по данным ведомства, рабочим на заводе недостаточно средств защиты, кабины крановщиков не вентилируются, нарушаются правила эксплуатации станков. На вредных местах используется женский труд. Есть проблемы с питанием заводчан и с социально-бытовыми условиями. Роспотребнадзор выдал корпорации предписание устранить все нарушения и оплатить штрафы.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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