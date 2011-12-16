Роспотребнадзор оштрафовал УВЗ на 300 тысяч рублей

Так, по данным ведомства, рабочим на заводе недостаточно средств защиты, кабины крановщиков не вентилируются, нарушаются правила эксплуатации станков. На вредных местах используется женский труд. Есть проблемы с питанием заводчан и с социально-бытовыми условиями. Роспотребнадзор выдал корпорации предписание устранить все нарушения и оплатить штрафы.