Сайт Tagilcity.ru больше часа был недоступен по причине проблем на хостинге
16 декабря 2011, 16:06Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Компания «Агава», предоставляющая услуги хостинга сайту Tagilcity.ru, столкнулась с техническими неисправностями. Поэтому сайт был недоступен больше часа, с 14:30 до 15:50.
Приносим свои извинения всем пользователям, кто испытал неудобства из-за недоступности сайта.
По неофициальным данным, выключение серверов хостинг-провайдера было связано с отключением электричества в их датацентре, то есть в хранилище серверов. Так что не только нам одним было плохо: люди вообще без света сидели.
На какой платформе создавать сайт, каким его сделать, на каком хостинге размещаться - это главные вопросы разработчиков. Создание сайта на битриксдает своим пользователям удобный интерфейс и качественный дизайн, а также модный внешний вид получаемого продукта при наименьшем количестве приложенных затрат. Битрикс - это надежная и подходящая всем система, пользоваться которой - одно удовольствие.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей