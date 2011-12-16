Сайт Tagilcity.ru больше часа был недоступен по причине проблем на хостинге

Приносим свои извинения всем пользователям, кто испытал неудобства из-за недоступности сайта.

По неофициальным данным, выключение серверов хостинг-провайдера было связано с отключением электричества в их датацентре, то есть в хранилище серверов. Так что не только нам одним было плохо: люди вообще без света сидели.

На какой платформе создавать сайт, каким его сделать, на каком хостинге размещаться - это главные вопросы разработчиков. Создание сайта на битриксдает своим пользователям удобный интерфейс и качественный дизайн, а также модный внешний вид получаемого продукта при наименьшем количестве приложенных затрат. Битрикс - это надежная и подходящая всем система, пользоваться которой - одно удовольствие.