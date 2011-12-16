Suzuki готова выпустить свой электроскутер e-Let’s в большой мир
Японская Suzuki Motor последний год активно тестировала свой электроскутер под названием e-Lets в районе своей штаб-квартиры в Хамаматсу. И сейчас готова выпустить его в реальный мир.
В реальный мир, или по крайней мере, в японскую его часть.
И даже несмотря на то, что аппарат - весьма скромный в плане цифровых характеристик - максимальная скорость движения 30 км/ч и максимальная дальность езды без подзарядки 30 км, он весьма симпатично упакован и выглядит как практичная машинка для коротких поездок.
Стоит отметить, что первый электрический двухколесник от Suzuki снабжает батареями бренда Sanyo производства Panasonic Group, а встроенный в колесо мотор, контроллер и зарядное устройство две компании разрабатывали вместе. В аккумулятор встроена система управления оным, расположен он под сиденьем и легко снимается.
Официальные продажи Suzuki е-Lets стартуют 9 января. Цена на японском рынке будет варьироваться от 313 000 до 397 000 иен (от 4 030 до 5 110 долларов по нынешнему курсу).