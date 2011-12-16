Suzuki готова выпустить свой электроскутер e-Let’s в большой мир

В реальный мир, или по крайней мере, в японскую его часть.

И даже несмотря на то, что аппарат - весьма скромный в плане цифровых характеристик - максимальная скорость движения 30 км/ч и максимальная дальность езды без подзарядки 30 км, он весьма симпатично упакован и выглядит как практичная машинка для коротких поездок.

Стоит отметить, что первый электрический двухколесник от Suzuki снабжает батареями бренда Sanyo производства Panasonic Group, а встроенный в колесо мотор, контроллер и зарядное устройство две компании разрабатывали вместе. В аккумулятор встроена система управления оным, расположен он под сиденьем и легко снимается.