Тагильчане решают транспортные проблемы по-своему – с помощью такси

Таксисты говорят о прогнозируемом графике роста спроса на услуги извоза.Пик работы водителей приходится на время отдыха большинства горожан –это вечернее время суток и выходные дни. Праздничные дни, а особенноНовый год, для таксистов также повод не отдохнуть, а хорошо заработать.

Желающие прокатиться на такси в новогоднюю ночь должны приготовитьсумму, в полтора-два раза превышающую обычную стоимость проезда на этомвиде транспорта. Если ловить такси на улице, сумма окажется ещевыше, так что лучше вызывать машину через оператора.

Кстати, вслед за одной из тагильских фирм-перевозчиков уточним, что стоимостьпроезда будет зависеть также от времени вызова машины. Услуги извоза 31 декабря в10 утра и в 10 вечера будут стоить по-разному.

Добавим, что такси тагильчане пользуются не только дляпередвижения по городу. По словам представителей компаний, предоставляющих тагильчанам транспортные услуги,растет спрос на междугородные рейсы, в основном до аэропорта «Кольцово» вЕкатеринбурге.