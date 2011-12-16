Участок Восточного шоссе планируется отремонтировать

В 2012 году начнется разработка проектно-сметной документации, сообщает пресс-служба корпорации. Предполагается, что объем необходимых средств составит несколько десятков миллионов рублей.

Проект предусматривает значительное расширение дорожного полотна,совершенствование транспортных развязок и строительство безопасныхпешеходных переходов, а также ремонт трамвайных путей. Для удобногоподъезда и перехода будет благоустроена площадь перед центральнойпроходной УВЗ говорится в сообщении пресс-службы.

Для того чтобы приступить к работе уже в 2012 году, «необходимо, чтобыУВЗ и администрация города Нижний Тагил приняли участие в отборе насофинансирование данного проекта для получения субсидии из областногобюджета», - отметил заместитель министра транспорта и дорожногохозяйства Свердловской области Александр Сидоренко во время декабрьскогорабочего визита на Уралвагонзавод.