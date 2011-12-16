В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила стало меньше краж, но больше избиений и убийств
16 декабря 2011, 14:00Общество
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Руководители отделов полиции Тагилстроевского района Нижнего Тагила отметили, что в этом году на вверенном им участке города улучшилась оперативная обстановка, связанная с правонарушениями граждан. Стало совершаться на 20 процентов меньше преступлений, район стал более благополучным.
Но вот что интересно: снизилось число краж (на 24,9 процентов) и имущественных преступлений на улицах (на 34,7 процентов), зато сильно выросло число преступлений, совершенными людьми в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. При этом выросло также количество преступлений против личности человека, самыми распространенными их которых являются убийство и нанесение травм.
Так что «улучшение статистики» довольно неоднозначное: по мнению многих граждан района, лучше уж пускай обворуют, чем убьют.
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