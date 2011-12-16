В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила стало меньше краж, но больше избиений и убийств

Но вот что интересно: снизилось число краж (на 24,9 процентов) и имущественных преступлений на улицах (на 34,7 процентов), зато сильно выросло число преступлений, совершенными людьми в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. При этом выросло также количество преступлений против личности человека, самыми распространенными их которых являются убийство и нанесение травм.