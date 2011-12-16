Выпущен второй видеотизер дизельного BMW X6 M

О том, что в BMW готовят дизельную модификацию кроссовера Х6 М, заговорили почти сразу после того, как баварцы подтвердили работу над аналогичной версией седана М5. Первый видеотизер не замедлил воспоследовать – тогда же поползли слухи и о том, что Х6 Мd получит трехлитровую рядную шестерку мощностью около 400 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента.

Сегодня представители концерна по-прежнему не подтверждают эту информацию – но и не опровергают ее. Брайан Уоттс, директор по продажам M GmbH заявил, что к выпуску готовится совершенно новый тип автомобиля. На любой дороге вы будете чувствовать себя, как на гоночном треке. Он по праву заслужил шильдик М. В BMW уверяют, что готовят к выходу полноценный спорткар в кузове кроссовера, обещающий изумительную управляемость.

Весьма вероятно, что именно двигатель BMW X6 Md первым получит запатентованную недавно баварцами систему тройного турбонаддува. Она отличается наличием турбокомпрессора с электроприводом, который обеспечивает прирост тяги на низких оборотах двигателя.