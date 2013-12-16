Автоплюс объявляет «Ликвидацию»!

Акция продлится только 13 дней, и только в этот период вам будут предложены лучшие условия на приобретение автомобилей 2013 года.

Технологичный Audi, роскошный Lexus, легендарная Toyota, семейная ŠKODA, яркий SEAT – какой бренд выбрать, решать вам, главное успеть во-время!

В период действия акции на сайте 13.auto-plus.ru для вас открыты линии обратной связи с дилерскими центрами группы компаний Автоплюс в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском: просто заполните заявку и специалисты выбранного центра свяжутся с вами, чтобы сделать особое предложение на приобретение автомобиля.

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