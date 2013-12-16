Автоплюс объявляет «Ликвидацию»!
С 13 декабря 2013 года в дилерских центрах группы компаний Автоплюс объявляется «Ликвидация склада».
Акция продлится только 13 дней, и только в этот период вам будут предложены лучшие условия на приобретение автомобилей 2013 года.
Технологичный Audi, роскошный Lexus, легендарная Toyota, семейная ŠKODA, яркий SEAT – какой бренд выбрать, решать вам, главное успеть во-время!
В период действия акции на сайте 13.auto-plus.ru для вас открыты линии обратной связи с дилерскими центрами группы компаний Автоплюс в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском: просто заполните заявку и специалисты выбранного центра свяжутся с вами, чтобы сделать особое предложение на приобретение автомобиля.
Каждый день для вас работает единый информационный центр группы компаний Автоплюс – 8-800-700-8-111, прием звонков идет круглосуточно.
В акции принимают участие десять дилерских центров в составе ГК «Автоплюс»: