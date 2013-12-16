К Новому году уральцы будут чаще получать в подарок планшеты

Менее чем за три тысячи рублей «МегаФон» предлагает полноценное мобильное устройство с широким функционалом, которое станет отличным подарком к Новому году любому поклоннику современных гаджетов рассказал директор собственной розничной сети «МегаФона» на Урале Егор Заречнев.

Двухъядерный процессор, современная операционная система Android 4.1, поддержка 3G и слот для карт microSD объемом до 32Gb позволяют загружать большое количество музыки, фильмов или фотографий, а также пользоваться интернет-доступом на высоких скоростях.

Компактные размеры планшета и небольшой вес – 350 гр. – позволяют использовать его в качестве основного «умного» устройства не только дома или на работе, но и в пути. Для выхода в интернет планшет оснащен модулем сотовой связи стандарта 2G/3G, а также поддержкой Wi-Fi.Планшет подключается к компьютеру для скачивания файлов без установки дополнительных программ.

Для обеспечения сохранности ценных данных в случае непредвиденных падений, экран планшета закрыт специальным закаленным стеклом, а корпус изготовлен из твердых сортов пластика.

Новый планшет подойдет тем, кому необходим современный планшет на каждый день за весьма скромные деньги. Новинку можно приобрести в сети фирменных салонов компании «МегаФон», а также в интернет-магазине оператора.