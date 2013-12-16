На Театральной площади установили главную ёлку Нижнего Тагила (ФОТО)

В настоящее время полным ходом идет возведение ледового городка. Зимние Олимпийские игры стали главной темой, которая воплотится в его скульптурах и ледовых развлечениях. К примеру, главная горка, состоящая из нескольких разных по высоте горок, станет своеобразным символом трамплинного комплекса на горе Долгая. Кроме этого, жители Нижнего Тагила и гости города увидят на площади ледовые скульптуры – символы зимних Олимпийских игр в Сочи.

На воплощение всех творческих идей уйдет примерно 700 кубических метров льда. К слову, прозрачный строительный материал привозят с Тагильского пруда.

Мы уже не первый год используем для строительства городка этот лед. В связи с переменчивыми погодными условиями лед на пруду был довольно тонкий и строить из него, не просто, но уже сейчас, с приходом холодов, толщина его увеличилась. Уверен, что мы в срок завершим начатое строительство

В этом году горожан ждет немало сюрпризов на открытии ледового городка и главной елки города. Один из них - праздничный фейерверк и новая система иллюминации со звуковым оформлением, сообщает пресс-служба Администрации города.