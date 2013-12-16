Настоящая зима: в Нижнем Тагиле в ближайшие дни будет морозно
Уже сегодня, выйдя на улицу, многие тагильчане ощутили крепкий мороз, от которого и щеки, и нос мгновенно покрывались здоровым румянцем. Спешим вас порадовать, любители зимы, в ближайшие дни такая погода сохранится.
Под влиянием циклона в минувшие двое суток наблюдались снегопады, в ночь на 15 декабря в Свердловской области местами сильные (6мм). Температура воздуха на 2-4° превышала обычные для этой поры значения. Минувшей ночью мороз усилился.
В ближайшие сутки будет морозно, в середине недели погода смягчится, вновь ожидается выпадение снега.
17 декабря в ночные часы территория Свердловской области будет находиться в тыловой части циклона, в холодной воздушной массе. Естественное перемешивание слоев воздуха не будет способствовать значительному накоплению вредных примесей в атмосфере. В дневные часы на погоду окажет влияние барический гребень. Ослабление скорости ветра и прекращение осадков усилит рост концентраций загрязняющих веществ в воздухе сообщают в Уральском УГМС.
Декабрь в очередной раз подтвердил, что живем мы всё-таки на Урале, выдав неплохое количество снега и низкие температуры точно по расписанию. К счастью, скоро Новый Год, который можно отметить где угодно. Например, можно поехать в Испанию или купить туры во Францию, где всё-таки теплее. К тому же там можно полюбоваться знаменитой новогодней иллюминацией на Елисейских полях и Эйфелевой башне - это лучше, чем мерзнуть дома.