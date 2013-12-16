Новогодний стол без проблем: весь месяц Россельхознадзор проверял мандарины и хурму
16 декабря 2013, 16:35Общество
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В преддверии новогоднего праздника в Свердловскую область, в частности Нижний Тагил, началось поступление цитрусовых фруктов и хурмы, любимых многими тагильчанами.
Оказалось, что за период с 15 ноября по 13 декабря 2013 года на плодоовощной базе сотрудниками Россельхознадзора по Свердловской области на наличие карантинных вредителей досмотрено 407 тонн хурмы и 355 тонн мандаринов.
Хурма ввезена из стран ближнего зарубежья: из республики Азербайджан - 229 тонн, из Казахстана - 178 тонн. Мандарины поступили из регионов России, из них происхождением Китай - 197 тонн, происхождением Турция - 119 тонн и 39 тонн происхождением Абхазия.
В результате досмотра и лабораторного анализа установлено, что ввезенная продукция не содержит карантинных объектов, сообщает отдел карантинного фитосантиарного отдела.
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