«Рождественское чудо» в Нижнем Тагиле: собираем подарки для нуждающихся

Отдел социального служения Нижнетагильской епархии проводит благотворительную акцию «Рождественское чудо». Вы можете помочь собрать подарки для наших подопечных: многодетных, неполных семей, инвалидов, одиноких стариков, бездомных. Давайте вместе подарим им радость в этот светлый праздник. Разве это не чудо?

Что можно подарить:

Бездомным:

Инвалидам и престарелым:

Детям в нуждающихся семьях:

Подарки можно принести в социальный кабинет храма св. преп. Сергия Радонежского по адресу: ул. Металлургов, 32, тел. 25-90-85. Также можно перевести деньги на сайте «Ковчег», благотворительный фонд, и на сайте отдела социального служения Нижнетагильской епархии (блок «Пожертвования», в строке «Назначение платежа» указать «Рождественское чудо»).

Подробности акции на сайте и по тел. 25-90-85.