«Рождественское чудо» в Нижнем Тагиле: собираем подарки для нуждающихся
Волшебником может стать каждый житель Нижнего Тагила, и это факт! Именно в Рождество исполнение желаний тех, кто в этом особенно нуждается, зависит и от нас, в том числе. Разве не чудо, когда люди, не жалея средств, помогают своим ближним?
Отдел социального служения Нижнетагильской епархии проводит благотворительную акцию «Рождественское чудо». Вы можете помочь собрать подарки для наших подопечных: многодетных, неполных семей, инвалидов, одиноких стариков, бездомных. Давайте вместе подарим им радость в этот светлый праздник. Разве это не чудо?
Что можно подарить:
Бездомным:
Инвалидам и престарелым:
Детям в нуждающихся семьях:
Подарки можно принести в социальный кабинет храма св. преп. Сергия Радонежского по адресу: ул. Металлургов, 32, тел. 25-90-85. Также можно перевести деньги на сайте «Ковчег», благотворительный фонд, и на сайте отдела социального служения Нижнетагильской епархии (блок «Пожертвования», в строке «Назначение платежа» указать «Рождественское чудо»).
Подробности акции на сайте и по тел. 25-90-85.
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