Сергей Носов: «Я буду биться за городское здравоохранение». Нижний Тагил намерен самостоятельно управлять медучреждениями

На следующей неделе градоначальник Сергей Носов запланировал встречу по этому вопросу с руководителем облминздрава Аркадием Белявским. Медицинский сепаратизм в отдельно взятом городе Свердловской области во многом обусловлен и недовольством жителей к качеству медицинских услуг, и конситуативными заявлениями губернского замминистра Сергея Беломестных о возможной перспективе закрытия детской поликлиники в отдаленном районе города. Местный спикер Александр Маслов от радикальных устремлений своих коллег дистанцировался, а побывавший в городе с миротворческим, по сути, визитом председатель комитета облдумы по соцполитике Вячеслав Погудин успел расценить попытки тагильчан перераспределить полномочия Минздрава как иллюзорные.

Главным поводом для развернувшейся дискуссии о делегировании части полномочий Минздрава муниципалитету стало стихийное недовольство жителей поселка Рудник им. III Интернационала проектом решения областных властей о закрытии расположенной здесь детской поликлиники. По словам руководителя территориального отдела министерства по Горнозаводскому округу Анатолия Малахова, в микрорайоне, где в поликлинике обслуживались около 1200 детей, здание данного медучреждения площадью в 700 кв.м. стало нерентабельным. А недостаток профессиональных кадров привел к тому, что один из двух педиатрических участков перевели в другое здание за несколько километров от территории проживания пациентов.

Первоначальная попытка снизить социальную напряженность ни к чему не привела. Прибывший с рабочим визитом в город замруководителя Минздрава Сергей Беломестных не смог убедить в целесообразности подготовленного решения ни местных жителей, ни депутатов городской думы.

Господин Беломестных вместо того, чтобы более детально вникнуть в ситуацию, обвинил нас в желании «пропиариться», играя на настроениях жителей. Ситуация действительно сложная. Когда-то здесь была полноценная больница, теперь пытаются ликвидировать детский прием, мотивируя тем, что детям оказывает помощь только фельдшер. Но в другом месте тоже работают фельдшеры. То есть прием переносится без видимых улучшений качества обслуживания. А хорошо ли это? -- поделился с депутатом гордумы, практикующий врач Демидовской больницы Нижнего Тагила Сергей Чеканов.

Позиция тагильских депутатов, настаивающих на сохранении «нерентабельного» детского медучреждения, не осталась незамеченной. 9 декабря министру здравоохранения Аркадию Белявскому пришлось объяснить предполагаемые ведомством решения на совещании в полпредстве, еще позже по указанию областного правительства была создана специальная рабочая группа, которая и должна найти взаимоприемлемое решение по детской поселковой поликлинике, уведомил горожан спикер гордумы Александр Маслов. В частности, рассматривается вопрос о выделении в этом же микрорайоне другого здания, но меньшей площади, для поликлиники, либо обустроить для приема больных фельдшерско-акушерский пункт. Однако и при этом лабораторно-диагностическая база все равно останется в удаленном от поселка месте. Рабочая группа, в состав которой вошли представители города и области, уже провела первое свое заседание в закрытом режиме работы. Что, собственно, и вызвало в итоге еще больше вопросов и сомнений в депутатском корпусе Нижнего Тагила.

Мы пока никаких решений не принимали. Да и я в рабочей группе - не главный дирижер. Нужно прийти к конструктивному решению, обозначить все проблемы. Первичная медпомощь должна быть сохранена. А митинговать можно сколько угодно, но этим проблему не решишь сообщил о первых итогах работы рабочей же, но закрытой от внимания СМИ группы председатель облдумского комитета Вячеслав Погудин.

А между тем, единичная, на первый взгляд, проблема системы местного здравоохранения обострила обсуждение все остальных. «За год (с момента передачи всех медучреждений города на баланс области - Прим. ред.) количество врачей в больницах и поликлиниках сократилось почти на 200 единиц, медсестер - вообще на тысячу. В центре города закрыт кожвендиспансер, закрываются другие медучреждения. И никому до этого дела нет», - возмутился на заседании профильной комиссии гордумы депутат Владимир Радаев.

У нас в городе гематологическое отделение было. Сегодня больные вынуждены ехать за помощью в областную больницу. А там - всего 25 коек! Лоротделение в ЦГБ-4 закрыто. Можно еще и про детский санаторий в Антоновском (окраинная территория Нижнего Тагила - Прим. ред.) вспомнить. Это уникальное учреждение область не взяла на свой баланс, так как санаторий не смог пройти процедуру лицензирования. Из-за... нарушенной системы канализации. Мы нашли необходимые средства для этого, отремонтировали, но время ушло. Санаторий превратился в лагерь детского отдыха поддержал коллегу депутат Чеканов.

Как утверждают наши источники, городская дума в ближайшие дни примет решение потребовать от областного руководства возврата всех местных медучреждений на баланс муниципалитета. «Нас обманули! Пусть вернут и больницы, и деньги на их содержание. Люди-то уже криком кричат от такого обслуживания», - уверены наиболее радикально настроенные народные избранники.

В Якутии, например, для больных на стойбища вертолет высылают. А у нас проблема, как до больницы доехать привел пример более успешного, надо полагать, медобслуживания депутат от ЛДПР Владимир Гаев.

Одной из самых актуальных признали проблему оказания медпомощи и участники состоявшейся недавно встречи лидеров профорганизаций города. «Мы - единственное в городе учреждение, где сумели, наконец-то, укомплектовать врачами травматологический пункт», - рассказала предпрофкома ЦГБ-4 Ольга Никулина. Тему, заданную этим врачом, продолжил председатель нижнетагильской организации профсоюза работников здравоохранения Владимир Гордеев - катастрофическая ситуация с укомплектованием медкадрами в областном Минздраве, по его мнению, не решается. Ситуация только усугубится с открытием госпиталя инновационных технологий, заявил профлидер, ибо «туда утекут и квалифицированные медсестры, и другой персонал».

Я буду биться за городское здравоохранение. В конце декабря запланирована встреча с правительством Свердловской области. Нижний Тагил - достаточно крупный город, чтобы самостоятельно управлять своим здравоохранением обнадежил профактивистов глава города Сергей Носов.

Поддержит ли областное руководство желание тагильчан «вернуть все назад» - вопрос открытый. Однако первые отклики на предлагаемое решение проблемы уже есть. «Это иллюзии. А то, что медучреждения Екатеринбурга находятся на балансе города, это скорее исключение из правил», - кратко ответил на соответствующий вопрос бывший вице-мэр Нижнего Тагила по соцполитике, а ныне - депутат ЗакСо Вячеслав Погудин.

Екатеринбург, уточним, сегодня единственное муниципальное образование области, которому удалось сохранить за собой контроль над больничным учреждениями. В остальных территориях система учреждений здравоохранения перешла в 2012 году в ведение субъекта Федерации. Правда, для этого пришлось принять областной закон «О наделении органов местного самоуправления МО «Екатеринбург» государственным полномочием по организации оказания медицинской помощи».