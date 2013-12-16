«Там, где появляется пешеходный переход, была смерть». ГИБДД комментирует мнение тагильчан

Это действительно заставляет задуматься тех, кто отвечает за жизни людей в нашем городе на дороге и за безопасность движения – сотрудников ГИБДД. Ежедневно ими ведется работа в этом направлении – разрабатываются акции, осуществляются рейды, подсчитываются уже произошедшие по вине водителей ДТП, которые потом, оказывается, предстают вполне закономерной статистикой, которую в силах предугадать и не допустить.

К сожалению, не всегда удается избежать, предотвратить и сгладить последствия. Аварии происходят трагичные, пугающие. Все помнят жуткое ДТП на улице Юности в начале ноября, в которой погиб пешеход. Особенно хочется обратить внимание именно на нее, поскольку в том же месяце на улице Юности был установлен пешеходный переход для безопасности остальных участников движения. В городе заговорили про ГИБДД: «Там, где появляется пешеходный переход, была смерть».

Журналисту TagilCity.ru удалось поговорить с и.о. начальника ОГИБДД Орловым Александром Адольфовичем, который предоставил, в своем роде, ответ на мнение большинства горожан:

Да, эти вопросы к нам возникают. Поясню, имеются такие пути движения пешеходов, которые сложились стихийно, которые не попадают иногда под ГОСТовские показания. Есть у нас такое понятие, при котором размещение переходов должно монтироваться на определенном расстоянии. Где-то, может быть, на периферии мы упускаем из виду.

Именно поэтому хотелось бы узнать мнение жителей, их пожелания, которые позже, в соответствии с регламентирующими документами могут быть воплощены. Вы, наверное, имеете в виду ДТП по улице Юности. Там, видите, в чем дело, пешеходный переход не устанавливался по той простой причине, что с одной стороны – промышленная зона. И, к сожалению, сейчас со стороны промзоны появляются разнообразные торгующие организации – центры притяжения людей.

Ситуация она нестабильна, она изменяется всегда. Организация движения не стоит на месте. Сегодня – здесь улица, на которой пешеходов нет, построили магазины – получается, что необходимо подстраиваться. В наше время эти изменения настолько быстро происходят, что иногда невозможно уследить. Когда мы выезжали на место происшествия, было принято решение – установить пешеходный переход. В этом помогла и Администрация, и обслуживающая организация. Это ведь и большие финансовые затраты.

Похожая ситуация складывается теперь и по улице Пархоменко. Хоть там и не было промзоны, но с появлением нового магазина на месте столовой притяжение и автомобилей, и людей усилилось. В ГИБДД также обсудят реорганизацию движения в данном отрезке, и уже сейчас обещают, что в декабре ситуация изменится коренным образом.

Тагильчане, если у вас, кроме возмущений, есть конкретные предложения к ГИБДД, просим их оставлять в комментариях. Самое главное - сотрудничество с теми, кто может повлиять на организацию движения. Возможно, ваша просьба, позже воплощенная в реальность, спасет много жизней.