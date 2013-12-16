В Нижнем Тагиле пройдет флешмоб Снегурочек: готовьтесь к сюрпризам

Цель, нужно сказать, необычная: во-первых, девушки хотят украсить собой улицы города, а во-вторых, случайным прохожим они будут дарить цветок. В Нижнем Тагиле ничего подобного пока не было, так что если хотите стать частью происходящего – наряжайтесь, берите цветок и отправляйтесь к 14:00 на Театральную площадь, либо просто приходите к назначенному времени, и. возможно, именно вам подарят кусочек красоты и счастья.