Вот они, компании Нижнего Тагила, которые стремятся к успеху в конкурсе «Лучшая компания 2013»

Одним из важных шагов на пути к успеху является диалог между предпринимателями, обмен опытом с целью не столько повторить его, сколько разработать нечто свое, индивидуальное. Обмен опытом на площадке различных проектов – прекрасная возможность показать себя. Так, не так давно в рамках проекта «Финансово-экономический олимп» был проведен первый Международный экономический конкурс «Лучшая компания – 2013».

В ней приняли участие компании, которые уже давно вышли на всероссийский или даже международный уровень, а также организации, которые в рамках своего региона или города стремятся к динамичному развитию.

В Нижнем Тагиле целых три компании выдвинули свои кандидатуры на участие в конкурсе. ООО «Электрон плюс» - самая крупная в городе фирма, занимающаяся обслуживанием электрических сетей и электрооборудования многоквартирных домов. Начав свою деятельность в 2006 году, единственный учредитель – Игорь Пиляев – начал действовать. Помимо того, что специалисты постоянно участвуют в семинарах, повышают квалификацию, они еще и сотрудничают с налоговой службой, Росприроднадзором и Ростехнадзором в сфере обращения с опасными отходами и безопасности окружающей среды.

Другая компания, не менее известная в нашем городе – ООО «Александровский» была образована также в 2006 году группой сподвижников, имеющих большой опыт в различных сферах бизнеса. Они решили открыть для себя новую сферу деятельности – девелопмент. В течение семи лет существования компания управляет одним ТЦ «Александровский Пассаж» и более десяти отдельно стоящими объектами коммерческой недвижимости, а также ведет строительство еще двух торговых центров. Кроме того, в ближайших планах начало разработки нового проекта – Торгово-развлекательного центра площадью более 50 тыс. кв. метров.

И еще одна организация, неразрывно связанная с именем крупнейшего тагильского предприятия – музейно-выставочный центр ОАО «НТМК». Она недавно отметила свое 38-летие. Изначально экспозиции размещались на площади 110 м2. Но в 1996 году после разработки новой концепции, был создан не имеющий аналогов среди ведомственных музеев металлургической отрасли новый музейно-выставочный центр ОАО «НТМК», который занимает площадь в 1500 м2! Здесь можно посетить Музей истории комбината, Рекламно-выставочный комплекс, а также мемориальный музей боевой Славы металлургов. Основная экспозиция музея посвящена истории производств комбината, уральской металлургии и построена по тематико-хронологическому принципу. Использованы подлинные исторические материалы, действующие макеты, художественные диорамы и бытовые интерьеры.

Кроме того, уже объявлена информация о проведении Международного экономического конкурса «Лучшая компания-2014». Для участия в конкурсе «Лучшая компания – 2014» необходимо заполнить регистрационную анкету на сайте.

Несомненно, компании такого уровня уже не нуждаются в представлении, но начинающему предпринимателю в Москве необходимо заняться рекламой. В частности, можно заказать визитки, либо рекламные щиты. Неплохим вариантом будет изготовление собственного сайта и его продвижение - так можно достаточно быстро выйти на общий рынок и обрести известность.