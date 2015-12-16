Что подарить ценителю вина? Выбор подходящего вина

Медики уже доказали, что хорошее вино положительно влияет на здоровье, нейтрализует свободные радикалы, способствуют увеличению эластичности сосудов, поэтому его спокойно можно дарить, не сомневаясь, что оно принесет пользу.

В основном вина бывают виноградные. Выбирая этот алкоголь как подарок, необходимо обратить внимание на его качество. Конечно, лучше проконсультироваться при покупке с опытным продавцом, но иметь о вине информацию, все же, необходимо.

Есть вина, которые пускают в продажу не раньше трех месяцев после того, как виноград был переработан, то есть эти вина без выдержки. При производстве марочных используют виноград определенных сортов, выращенный в специальных винодельческих районах, выдерживая полтора года. В результате получаются высококачественные вина.

Если на прилавке находится вино, которое было выдержано более 6 лет, оно считается особо элитным, высшего качества.

Разновидности вин на любой вкус

У каждой группы вин своя особая технология, поэтому исходя из процентного содержания сахара и крепости, они подразделяются на столовые, крепленные и ароматизированные.

Для создания марочных вин сухих используют только сорта винограда высокого качества. Если подарить вино необходимо человеку, который любит сладкое, то лучше выбирать или крепленое десертное марочное, или полусладкое с приятным кисло-сладким вкусом.

Мускат и мадера, херес и марсала, кагор и малага относятся к крепленым винам. Любимые многими хванчкара, киндзмараули, твиши – это столовые полусладкие вина.

Лучшим вином, приготовленным из винограда, считается шампанское. В его приготовлении участвуют специальные дрожжи, поэтому оно получается игристым. Знатоки и ценители этого напитка утверждают, что шампанское брют - самое лучшее, потому что отсутствие в нем сахара позволяет ощутить всю его прелесть.

Многие коллекционируют вермуты. Этот аперитив на основе вина содержит в себе сбор разных трав, иногда больше 30, но главные в нем компоненты, это, конечно, полынь, корица и мята. При его приготовлении используют разные вина, главное, что их везут из разных областей и даже стран.