Депутаты отменили индексацию работающим пенсионерам

Законопроект на эту тему был принят депутатами окончательно. Первая версия документа на пенсионную тему была куда более жестокой. Неработающим пенсионерам тоже предполагалось «срезать» индексацию. Страховые пенсии должны были вырасти только на 4% (с февраля). Вторую индексацию - по фактической инфляции - предлагалось провести в том случае, если в бюджете найдутся деньги.

Однако против этой формулировки восстал Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. В нем настояли, чтобы страховые пенсии увеличили по реальной инфляции в обязательном порядке. Это же касается и социальных пенсий, пояснила зампред комитета Ирина Соколова.

Все это касается неработающих пенсионеров. А вот те, кто продолжает трудиться на пенсии, останутся без индексации. Это норма постоянного, а не временного действия, пояснил замминистра труда Андрей Пудов.

Депутат от ЛДПР Антон Ищенко в ходе рассмотрения поправок напомнил, что таких пенсионеров в стране порядка 14 миллионов. Что же получается, инфляция «съест» их пенсии?

Андрей Пудов пояснил, что работающие пенсионеры имеют возможность получать иной доход, кроме пенсий. И этими деньгами «они компенсируют инфляционные издержки». Отвечая на вопросы, он пояснил, что экономия бюджета от этого составит 438 млрд рублей в следующем году. А эти деньги в условиях трудностей в экономике куда нужнее тем пенсионерам, которые по тем или иным причинам работать не могут.

Важно, что когда пенсионер прекратит трудиться, индексация возобновится. А если работодатель «забудет» указать в отчетности о факте его увольнения, то пенсионеру недостающие средства обязательно доначислят, обещали в профильном комитете.

Мало того, после окончания трудовых будней пенсионер в итоге останется, что называется, «при своих». «Четко прописано, что при прекращении пенсионером работы размер его пенсии будет увеличен на все пропущенные за время работы индексации», - объяснила Ирина Соколова.

Депутатам удалось спасти от инфляции и материнский капитал. Профильный комитет по делам семьи одобрил продление соответствующей программы на два года, как это и поручил президент. Однако, как и в случае с пенсиями, под вопросом была индексация «материнских денег» на размер реальной инфляции.

«На этот счет опасения были, - поделилась с журналистами глава комитета Ольга Епифанова. - Ведь в 2016 году выплаты индексироваться не будут. Теперь же, согласно документу, программа материнского капитала до 2018 года будет выплачиваться по размеру фактической инфляции».