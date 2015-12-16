Начался выпуск моделей российской военной техники (ФОТО)

Первые две модели танк Т-90С и тактическая огнеметная система ТОС-1А “Солнцепек” поступили в продажу партиями по 10 000 штук.

В первой половине 2016 года на прилавках магазинов появятся также модели боевых машин огневой поддержки БМПТ «Терминатор» и БМПТ-72 «Терминатор-2», а также самоходной гаубицы Мста-С. В дальнейшем планируется выпуск в этой серии других моделей финальных изделий, выпускаемых предприятиями корпорации.

Статс-секретарь - заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич отметил, что партнера по проекту искали достаточно давно, и именно «Звезда» предложила лучшие условия.

Наша задача была вернуть в магазины игрушек модели отечественной военной техники, которыми по праву гордится страна. Они совсем исчезли с полок, и наши дети играли в иностранные танки. А ведь увлечение военной техникой юных ребят способствует впоследствии их приходу на работу в обороно-промышленный комплекс.

Заместитель генерального директора компании «Звезда» Артём Радин сказал, что на реализацию проекта ушло девять месяцев, а первые партии планируют продать за полгода.