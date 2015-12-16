Полмиллиарда рублей направили на благотворительность филантропы Нижнего Тагила

178 различных предприятий суммарно пожертвовали на благоустройство города чуть больше полумилларда рублей. Меценаты не только помогают общественным организациям, но и направляют деньги на помощь ветеранам и пенсионерам, ремонт школ, спортивных объектов и культурных учреждений.

За свою щедрость благотворители получают скромную награду: благодарность людей и наградные листы, которыми отметила филантропов мэрия Нижнего Тагила. Такие листы получили компании «ЕВРАЗ-НТМК», «УВЗ», «ВГОК», «Трест-88» и руководители компаний «Телекон» и «Тагил-ТВ».

Совершенно неожиданно для горожан, лучшим благотворителем стал тагильский цирк, который с лета ожидает денег на ремонт.

Очень скоро администрация организует приём, на котором мэр города, Сергей Носов лично вручит благодарственные дипломы наиболее отметившимся филантропам.