Полмиллиарда рублей направили на благотворительность филантропы Нижнего Тагила
В Администрации Нижнего Тагила были названы лучшие меценаты города за период с января по ноябрь этого года.
178 различных предприятий суммарно пожертвовали на благоустройство города чуть больше полумилларда рублей. Меценаты не только помогают общественным организациям, но и направляют деньги на помощь ветеранам и пенсионерам, ремонт школ, спортивных объектов и культурных учреждений.
За свою щедрость благотворители получают скромную награду: благодарность людей и наградные листы, которыми отметила филантропов мэрия Нижнего Тагила. Такие листы получили компании «ЕВРАЗ-НТМК», «УВЗ», «ВГОК», «Трест-88» и руководители компаний «Телекон» и «Тагил-ТВ».
Совершенно неожиданно для горожан, лучшим благотворителем стал тагильский цирк, который с лета ожидает денег на ремонт.
Очень скоро администрация организует приём, на котором мэр города, Сергей Носов лично вручит благодарственные дипломы наиболее отметившимся филантропам.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru