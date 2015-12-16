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Сергей Носов: «Мы будем внимательно следить за тем, как реализуются капитальные ремонты многоквартирных домов» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов: «Мы будем внимательно следить за тем, как реализуются капитальные ремонты многоквартирных домов» (ФОТО)

16 декабря 2015, 17:30ОбществоАнастасия Б.
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