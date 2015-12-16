Сергей Носов: «Мы будем внимательно следить за тем, как реализуются капитальные ремонты многоквартирных домов» (ФОТО)

Строительство детского дошкольного учреждения должно завершиться к концу 2015 года, сообщает пресс-служба Администрации города. Сейчас в помещениях нового детского сада ведутся отделочные работы, укладывается кафель, линолеум, монтируется сантехническое оборудование. Благоустройство территории детских площадок запланировано на весну 2016 года. В настоящее время монтируется ограждение объекта.

По информации директора МАДОУ «Детство», это первый строящийся детский сад, где предусмотрены ясельные группы. «Жители района очень ждут сдачи этого детского сада, так как сюда могут ходить дети от полутора до трех лет», - сказала Надежда Шадрина. Глава города ознакомился с ходом строительных работ и обратил внимание подрядчиков на то, что к концу 2015 года готовность ДОУ должна быть максимальной.

На улице Тимирязева Сергей Носов осмотрел три дома - № 32, 34 и 38, где в конце осени сменился генеральный подрядчик, осуществлявший капитальный ремонт. В настоящее время работы ведут специалисты тагильских строительных компаний ООО «Промстройсервис» и ООО «Стройкомплекс», которые пришли на объекты только в ноябре. «Строители отработали по максимуму, чтобы в домах гарантированно были тепло, свет и вода, - отметил мэр. – Мы ставили перед ними такую задачу, и они с ней справились, все мероприятия, связанные с ремонтом фасадов и отмостков, перенесены на весну».

Комментируя ситуацию с реализацией федеральной программы капитального ремонта МКД, Глава Нижнего Тагила сказал, что администрация города подала свои предложения в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, касающиеся составления смет ремонтов, обследования жилья и составления объективной документации.

«Постоянно поддерживаем контакт с жителями ремонтируемых домов. Мы заинтересованы в том, чтобы подрядчики выполняли работу качественно, - сделал акцент Сергей Носов. - Будем внимательно следить за тем, как реализуются капитальные ремонты многоквартирных домов».