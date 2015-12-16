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Тагильчанка Олеся Федотова вошла в пятерку лучших в финале телевизионного конкурса «Синяя птица» (ВИДЕО)
Сюжеты:
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Тагильчанка Олеся Федотова вошла в пятерку лучших в финале телевизионного конкурса «Синяя птица» (ВИДЕО)

16 декабря 2015, 11:50ОбществоАнастасия Б.
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