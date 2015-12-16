Тагильчанка Олеся Федотова вошла в пятерку лучших в финале телевизионного конкурса «Синяя птица» (ВИДЕО)

Участники соревновались в четырёх номинациях – цирковое искусство, хореография, вокал и игра на музыкальных инструментах. Олеся представила акробатический номер, продемонстрировав фантастическую гибкость и равновесие, но в конце, наверное, из-за усталости (весь номер, а это около четырёх минут, девочка провела стоя на руках) совершила ошибку – выронила специальный мяч, который использовала в номере. Впрочем, впечатление от выступления эта ошибка не испортила.

«Много говорить не нужно, нужно просто сказать – фантастика», – именно так прокомментировал выступление Олеси знаменитый клоун Олег Попов, который на финале присоединился к постоянным членам жюри – Николаю Цискаридзе, Светлане Безродной и Олегу Погудину.

Жюри оценивало выступление каждого финалиста по 10-балльной системе. Олеся получила 39 баллов из 40 возможных – единственную девятку ей поставил Николай Цискаридзе. К оценкам жюри добавлялись и результаты зрительского голосования – по сумме тагильчанка получила 81 балл. Кстати, в финале участники выступали на сцене с настоящими звёздами. Так, Олесе аккомпанировала Екатерина Мечетина – пианистка, солистка Московской государственной филармонии, лауреат премии Президента Российской Федерации, сообщает «Областная газета».