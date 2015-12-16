Тагильчанка Олеся Федотова вошла в пятерку лучших в финале телевизионного конкурса «Синяя птица» (ВИДЕО)
В воскресенье, в прямом эфире телеканала «Россия-1» прошёл финал телевизионного конкурса «Синяя птица», где двадцать юных талантов поборолись за главный приз проекта. В финал смогла пробиться и уральская «звёздочка» – 12-летняя тагильчанка Олеся Федотова, воспитанница цирка «Аншлаг» Центра культуры и искусства НТМК. По итогам судейского и зрительского голосования Олеся заняла пятое место.
Участники соревновались в четырёх номинациях – цирковое искусство, хореография, вокал и игра на музыкальных инструментах. Олеся представила акробатический номер, продемонстрировав фантастическую гибкость и равновесие, но в конце, наверное, из-за усталости (весь номер, а это около четырёх минут, девочка провела стоя на руках) совершила ошибку – выронила специальный мяч, который использовала в номере. Впрочем, впечатление от выступления эта ошибка не испортила.
«Много говорить не нужно, нужно просто сказать – фантастика», – именно так прокомментировал выступление Олеси знаменитый клоун Олег Попов, который на финале присоединился к постоянным членам жюри – Николаю Цискаридзе, Светлане Безродной и Олегу Погудину.
Жюри оценивало выступление каждого финалиста по 10-балльной системе. Олеся получила 39 баллов из 40 возможных – единственную девятку ей поставил Николай Цискаридзе. К оценкам жюри добавлялись и результаты зрительского голосования – по сумме тагильчанка получила 81 балл. Кстати, в финале участники выступали на сцене с настоящими звёздами. Так, Олесе аккомпанировала Екатерина Мечетина – пианистка, солистка Московской государственной филармонии, лауреат премии Президента Российской Федерации, сообщает «Областная газета».
Добавим, что первое место заняла Полина Чиркина из Костромы. Она исполнила песню «Прогулки по воде», написанную уральским поэтом Ильёй Кормильцевым, а подпел и сыграл на гитаре ей сам Вячеслав Бутусов. Полина в итоге заняла первое место, набрав 90 баллов, и получила главный приз – образовательную поездку в Санкт-Петербург и стажировку в Мариинском театре.